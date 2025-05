Una stagione estiva di grande traffico per l’aeroporto di Malpensa

Si annuncia una stagione estiva di grande traffico per Malpensa, dove negli ultimi giorni sono stati inaugurati due nuovi collegamenti con gli USA, il primo, con 4 voli settimanali, effettuati da Delta Air Lines per Boston, il secondo, giornaliero, da American Airlines per Philadelphia che si aggiunge a quello per New York. Nel frattempo sono partiti i lavori sulle vie di rullaggio che collegano le piste con le piazzole di sosta per gli aeromobili e con altri spazi aeroportuali. Due le fasi previste dei lavori, la prima sui due raccordi W ed EM con l’uso della pista 35L per le partenze e la 35R per gli arrivi, durante il giorno, scenario invertito nella notte. La seconda fase si concluderà il 19 giugno, quindi di giorno verrà attuata la rotazione tra le due piste.