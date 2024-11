Malnate, ritrovato il pastore bergamasco Efra: ha vagato per dieci giorni fra i sentieri della Valgrande

Malnate, 27 novembre 2024 – Ritrovata Efra, la cagnolona dell’escursionista malnatese Arnaldo Tosin, dispersa in Valgrande dal 17 novembre, da quando il suo padrone era rimasto vittima di una caduta e dopo aver trascorso due notti all’addiaccio, era stato portato in salvo dai soccorsi e quindi trasportato in ospedale a Novara, dove è ancora ricoverato. Ma di Efra, un pastore bergamasco, nessuna traccia. Le ricerche della fedele compagna di camminate dopo il salvataggio di Tosin erano proseguite ma senza esito. Tanti gli appelli sui social e tante le persone della zona di montagna mobilitate e pronte a segnalare la sua presenza. Nulla da fare, era scomparsa e già si temeva il peggio.

L’avvistamento e il recupero

Oggi, mercoledì 27 novembre, la bella notizia: Efra era stata avvistata, nella zona di Pogallo, poi però spaventata era rientrata nel bosco. Allertata la Guardia Forestale, si sono messe in moto le operazioni di recupero e oggi a mezzogiorno Efra è stata recuperata, è in buone condizioni e aspetta solo di poter tornare dal suo padrone, al momento ancora ricoverato a Novara.

Potesse parlare, racconterebbe di quanto si sia sentita smarrita, separata dal suo padrone, da cui forse si era allontanata per cercare aiuto e che poi non ha più trovato. Racconterebbe delle notti trascorse nei boschi, al freddo ma anche di quelle crocchette che ha trovato girovagando, lasciate da una residente nella zona, che l’hanno aiutata a superare la fame e insieme a ritrovare la strada verso il paese.

Disavventura a lieto fine

Ora per chiudere nel migliore dei modi la storia manca solo di ritornare a casa, con l’Arnaldo che quella mattina del 17 novembre aveva deciso di fare una bella camminata in Valgrande portandola con sé ed Efra, scodinzolando contenta l’aveva seguito come tante altre volte.

Disavventura in montagna a lieto fine per entrambi, per fortuna. “Grazie di cuore a tutti quelli che ci hanno aiutato a fare girare l’appello perché chi abita da quelle parti tenesse gli occhi aperti", ha scritto oggi una nipote di Tosin.