Malgesso, scontro frontale fra due auto: un passeggero intrappolato nell’abitacolo

Malgesso (Varese), 7 ottobre 2024 – Alle nove e mezza circa di questa sera i vigili del fuoco di Ispra sono intervenuti in via per Brebbia a Malgesso per un incidente stradale tra due auto che si sono scontrate frontalmente, uno dei due conducenti è rimasto intrappolato nel veicolo, e gli operatori lo hanno dovuto liberare utilizzando delle pinze idrauliche per poi lasciarlo alle cure del personale sanitario. Due i feriti, uno con ferite lievi e uno con ferite più serie. Sul luogo dell’incidente è intervenuta anche l’automedica.

Lo schianto si è verificato in via per Brebbia alle nove di sera