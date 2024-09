Raffica di incidenti: sette feriti, vari contusi. Tutti se la caveranno

Incidente nella notte tra venerdì e sabato a Cunardo in via Varesina lungo la strada provinciale 45. Erano circa le ore 1.30 quando si è verificato uno scontro frontale tra due autovetture. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Luino, tre ambulanze, l’automedica, la Polizia stradale e i Carabinieri. Nell’incidente sono rimaste ferite quattro persone: una ragazza di 18 anni e tre giovani di 19, 21 e 32 anni. Sono stati trasportati tutti in codice giallo all’Ospedale di Circolo di Varese, dove sono stati ricoverati un’ora più tardi. Le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

Un altro incidente che ha coinvolto più persone senza feriti gravi è avvenuto poi nella mattinata di sabato lungo l’autostrada A8. Lo scontro si è verificato nel tratto tra Castellanza e Busto Arsizio. Nove le persone coinvolte nella carambola, tra cui anche un bimbo di 2 anni e una bambina di 4. Quindi tre uomini di 36, 41 e 76 anni e 4 donne di 40, 64, 76 e 92 anni. Tre persone sono state trasferite in codice verde in ospedale dagli operatori del soccorso sanitario intervenuti con diversi mezzi, rispettivamente nei nosocomi di Legnano e Gallarate. L’incidente ha causato code e rallentamenti in entrambe le direzioni. L.C.