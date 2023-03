Maghrebino ricercato per spaccio di droga arrestato dai vigili

Arrestato dagli agenti della Polizia Locale di Busto Arsizio un nordafricano irregolare sul territorio nazionale, sul quale pendeva un ordine di custodia cautelare in carcere per spaccio di sostanze stupefacenti in Piemonte. L’ordine è stato eseguito e l’extracomunitario è stato accompagnato in carcere a Busto (foto). L’uomo è stato intercettato dalla pattuglia del nucleo motociclisti della Polizia Locale che, nei giorni scorsi, hanno fermato un’auto con a bordo 3 nordafricani, tutti senza documenti. Dagli accertamenti è emerso che uno, componente di un’organizzazione formata da una ventina di stranieri dediti al traffico e allo spaccio di droga, era destinatario dell’ordine di custodia cautelare in carcere, subito eseguito.