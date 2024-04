Ma a scuola non aumenta la presenza di immigrati tra i banchi

Anche i dati riferiti alla popolazione scolastica in città riflettono, per quanto riguarda l’equilibrio tra cittadini italiani e stranieri, percentuali simili a quelle raccontate attraverso i numeri dell’anagrafe, con la dovuta "rifinitura" definita dall’identificazione più precisa dell’età scolare dei soggetti: in occasione dell’inizio della stagione scolastica 2023/24, infatti, gli studenti stranieri a Legnano iscritti alle scuole cittadine erano poco meno del 12% del totale.

A fronte di una popolazione scolastica composta, dalle scuole dell’infanzia sino alle scuole superiori, da oltre 11mila 100 bambini e ragazzi, i frequentanti stranieri iscritti erano in tutto 1.298. Dati non troppo differenti da quelli che caratterizzavano l’intero territorio di Legnanese, Magentino e Castanese solo cinque anni fa: nel 2019 una ricerca Cgil Ticino Olona nei 51 Comuni del territorio misurava una percentuale di studenti stranieri pari al 12.6% del totale della popolazione scolastica. P.G.