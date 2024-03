Luoghi di cultura spettacoli e cinema. Fondi per 5,6 milioni

È stato svelato a Varese l’Avviso unico della Cultura, il bando promosso da Regione Lombardia a sostegno delle iniziative in ambito culturale, di soggetti pubblici e privati. All’Ufficio territoriale di viale Belforte l’assessore Francesca Caruso ha illustrato la misura ai presenti e a tutte le sedi territoriali dei capoluoghi lombardi, che hanno seguito da remoto in videocollegamento. "Un incontro molto importante - ha detto l’assessore - per spiegare bene modalità e termini per la presentazione delle domande e per l’erogazione dei contributi, finalizzati a valorizzare iniziative che stimolino lo sviluppo di nuove idee, sperimentazioni e forme di divulgazione". Il bando ha una dotazione finanziaria di 5,6 milioni, a favore di progetti e iniziative di promozione educativa e culturale e della valorizzazione di istituti e luoghi della cultura, spettacoli dal vivo e cinema. Ai contributi regionali possono accedere Comuni, Comunità montane, Unioni di comuni, Province, Città metropolitana e consorzi tra amministrazioni locali, enti, associazioni, fondazioni e altri soggetti privati che operino in ambito culturale senza fine di lucro. Quattro le linee di finanziamento. Domande dal 3 al 23 aprile.

Lorenzo Crespi