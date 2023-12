Luino, avvocato picchiato e rapinato davanti a casa: gli strappano un Rolex da 25mila euro

Rapinato e picchiato: sono stati momenti di terrore quelli vissuti ieri nel tardo pomeriggio dall’avvocato Corrado Viazzo a Luino, in provincia di Varese. Il legale stava rientrando a casa quando la sua auto è stata bloccata da un’altra macchina che ha sbarrato la strada. Dalla vettura sono scesi due uomini che lo hanno aggredito, dopo aver mandato in frantumi il finestrino lo hanno colpito con un violento pugno che gli ha procurato la frattura del naso.

I malviventi gli hanno sfilato l’orologio di valore, un Rolex Daytona da 25 milaeuro oltre ai contanti in tasca, prima di fuggire hanno chiuso Viazzo in macchina. Il noto penalista è stato soccorso e accompagnato in ospedale, ha riportato la frattura del naso con prognosi di 35 giorni. Questa mattina è stata formalizzata la denuncia ai carabinieri di Luino. Al vaglio le immagini del sistema di videosorveglianza di cui è dotata la villa, potrebbero fornire elementi importanti alle indagini.