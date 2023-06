Luino, ramo caduto su mamme e bambini all’oratorio: via alle perizie sulla pianta. Annullati i fuochi d’artificio

Luino (Varese), 28 giugno 2023 – Dell’ippocastano da cui lunedì pomeriggio a Luino si è staccato un grosso ramo che cadendo ha travolto e ferito 8 persone – due in modo grave, una bambina di 7 anni e la mamma di 45 anni – resta il tronco: l’area intorno all’albero è stata sottoposta a sequestro preventivo per consentire eventuali perizie legate allo stato di salute della pianta, interessata da un intervento di manutenzione circa due anni fa.

Al momento dagli elementi raccolti dai carabinieri non risulterebbero riscontri per ricondurre l’evento a responsabilità di terzi: l’ipotesi è che sia stata una fatalità. A Luino intanto sono stati annullati i fuochi d’artificio in programma domani, 29 giugno, festa patronale di San Pietro e Paolo, la decisione presa dal comitato organizzatore, di cui fanno parte il comune, la comunità pastorale, i commercianti e la Pro Loco, per esprimere vicinanza e solidarietà alle persone ferite.