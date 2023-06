Luino, mamma e figlia schiacciate dal ramo caduto. Cosa è successo. “Non c’erano segnali premonitori”

Luino (Varese), 27 giugno 2023 – Tragedia sfiorata a Luino: un grosso ramo si è staccato all’improvviso da un ippocastano e ha colpito otto persone, sei adulti e due bambine, le conseguenze più gravi per una bambina di 7 anni e la mamma, trasportate in ospedale in codice rosso. È accaduto intorno alle 17,30 di lunedì in prossimità dell’oratorio, da cui stavano uscendo i bambini che partecipano alle attività estive.

L’albero, che sembra non avesse dato segnali di pericolosità, si trova davanti alla chiesa di San Pietro in Campagna, alla sua ombra ci si fermava a chiacchierare. Ieri invece di colpo con il cedimento del ramo quell’albero si è trasformato in un nemico pericoloso.

Sono stati momenti di grande concitazione, le persone erano a terra, ferite, mentre i genitori e gli animatori dell’oratorio, testimoni dell’incidente, lanciavano la richiesta di intervento ai soccorsi. Sul posto sono arrivati gli operatori sanitari con cinque ambulanze, inviate da SOS Tre Valli, Padana Emergenza di Luino, Croce Rossa di Luino e Valli, Croce Rossa di Varese, sono intervenuti anche due elicotteri del l’elisoccorso, per il trasporto dei feriti più gravi, i vigili del fuoco del distaccamento di Luino, i carabinieri, la Polizia locale e gli uomini della Protezione civile.

Grande lo spavento per i genitori e i bambini che hanno visto il ramo staccarsi e travolgere le persone, sono stati momenti terribili in attesa che arrivassero i soccorsi, si temeva il peggio, mentre gli animatori del vicino oratorio cercavano di gestire il panico.

Sotto il grosso ramo erano rimaste intrappolate tre persone, i vigili del fuoco hanno dovuto tagliare parti dell’ippocastano per poterle liberare e affidarle ai sanitari. Le conseguenze più gravi per una bambina di 7 anni e la mamma che nel tentativo di proteggere la figlia è rimasta schiacciata. La piccola, intubata sul posto, è stata trasportata in elicottero all’ospedale Giovanni XXIII di Bergamo, la mamma, che ha riportato un trauma midollare, al San Gerardo di Monza. Le condizioni di entrambe erano gravi, ma madre e figlia non sono in pericolo di vita. Le altre persone ferite, tra cui un’altra bambina, sono state ricoverate con traumi alla schiena e agli arti in codice giallo nei pronto soccorso di Varese, Luino e Cittiglio.

Alcune persone sotto shock, testimoni di quanto accaduto, sono state assistite dal personale sanitario all’interno dell’oratorio. Saranno le perizie degli agronomi a fare chiarezza sulle condizioni dell’ippocastano che pare dai primi accertamenti presentasse segni di ammaloramento all’interno del fusto che potrebbero essere la causa del distacco del grosso ramo. "Siamo sconvolti, non c’erano segnali premonitori", le parole del sindaco di Luino Enrico Bianchi.