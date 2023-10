Luino, eccesso di medicine: muoiono anziani coniugi. Tragico errore o gesto volontario?

Luino (Varese) – Sembrava una tragedia evitata nel pomeriggio di sabato quando a Colmegna, frazione di Luino, due coniugi, 90 anni il marito e 84 la moglie, trovati nella loro casa in stato di incoscienza dalla figlia, erano stati trasportati all’Ospedale di circolo di Varese e ricoverati in Terapia intensiva. Le condizioni di entrambi erano ritenute molto gravi ma c’era un filo di speranza.

Invece ieri mattina il tragico epilogo: non ce l’hanno fatta, sono deceduti entrambi. Ancora il dramma di un’anziana coppia che suscita profonda tristezza, una morte le cui cause sono da chiarire ma che li ha uniti anche dopo la lunga esistenza trascorsa insieme. L’allarme era scattato nel pomeriggio di sabato quando, entrata nell’abitazione dei genitori, la figlia li aveva trovati entrambi in soggiorno, in stato di incoscienza Immediata la richiesta di soccorso, sul posto gli operatori del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri di Luino.

La prima ipotesi è stata un’intossicazione da monossido, esclusa però dai pompieri dopo le immediate verifiche nell’ambiente. Esclusa anche un’aggressione per rapina perché la casa era in ordine. Al vaglio il sospetto che i due anziani possano aver ingerito una dose eccessiva di farmaci. I carabinieri hanno raccolto tutti gli elementi utili a fare chiarezza sulla tragedia. C’è da stabilire se si sia trattato di un gesto volontario, magari dopo una scelta condivisa, oppure di un errore fatale che avrebbe determinato in entrambi lo stato di incoscienza da cui non si sono più ripresi.