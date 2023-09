Luino, marito e moglie litigano in strada davanti alla figlia piccola: arrivano i carabinieri

Luino (Varese), 11 settembre 2023 – La discussione tra marito e moglie, stranieri, originari dell’Est Europa, a Luino era cominciata in casa, poi è proseguita per strada, per riportare la calma sono intervenuti i carabinieri della compagnia locale.

E’ accaduto oggi intorno alle 13,30, ricevuta la richiesta di intervento i militari sono subito arrivati sul posto per sedare gli animi. La moglie, trentunenne, aveva con sé la figlia piccola, che ha assistito al violento litigio. Sul posto è arrivato il personale sanitario con l’ambulanza che ha accompagnato al pronto soccorso la trentunenne per medicare le ferite che sarebbero lievi.

Al momento da parte della donna non è stata presentata denuncia. I carabinieri stanno conducendo approfondimenti sulla situazione familiare necessari per fare chiarezza su quanto accaduto oggi e quindi valutare gli opportuni provvedimenti nel caso emergessero elementi di particolare gravità.