Luino in festa. Un’estate di iniziative

Un’estate di appuntamenti con “Luino in Festa“. La bella stagione è al via nella cittadina in riva al Lago Maggiore, con un cartellone di iniziative da giugno a ottobre tra divertimento, cultura e spettacolo. Un programma nato dalla collaborazione tra Comune, Gruppo commercianti, Ascom, Nuova Pro loco e Comunità pastorale. "Sono personalmente molto soddisfatta di questa alleanza, poiché ci consente di coinvolgere tutte le componenti della città - commenta l’assessore a commercio e turismo Serena Botta - l’amministrazione coprirà un’importante parte dei costi e si metterà a completa disposizione delle associazioni che collaborano per permettere la realizzazione degli eventi in piena sicurezza". Si parte con gli Europei di calcio: nei giorni 15, 20 e 24 giugno ci sarà il maxischermo per le partite dell’Italia, stand gastronomici, tornei e intrattenimento. Quindi dal 28 al 30 giugno il weekend della festa patronale. Si parte venerdì con un dj set, mentre sabato è in programma un treno a vapore per Locarno con partenza alle 12.30 e in serata il clou con i fuochi d’artificio. Domenica si prosegue con il grande ritorno del Palio Remiero Città di Luino, sfida tra i vogatori dei diversi rioni che mancava da più di vent’anni. L’evento sarà anticipato dalla 33^ Coppa dei Tre Laghi per auto storiche. Per il weekend di fine giugno saranno potenziati i collegamenti in treno, con corse aggiuntive della linea transfrontaliera Tilo da e per Bellinzona. "Un’opportunità strategica per collegare il fulcro degli eventi luinesi al territorio elvetico", osserva la consigliera di maggioranza Valeria Squitieri. Quindi a luglio due sabati di shopping night nei giorni 6 e 27 prima della chiusura il 13 ottobre con la seconda edizione di "LuinodiVino".Lorenzo Crespi