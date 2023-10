Coppia aggredita dopo aver fatto la spesa: arrestato un giovane

Luino (Varese) 1 ottobre 2023 – Aggressione a una coppia ieri sera a Luino, davanti a un supermercato.

Fermato il presunto aggressore, è un giovane di 26 anni, già noto alle forze dell’ordine.

Secondo quanto ricostruito la coppia, una donna di 47 anni e un uomo di 51 anni, erano usciti dal punto vendita dopo aver fatto la spesa quando si è avvicinato il giovane che avrebbe manifestato un comportamento molesto. L’uomo avrebbe cercato di allontanarlo ma il ventiseienne ha reagito con violenza e ha colpito con un fendente al braccio il cinquantunenne.

Immediato l’allarme, sul posto i soccorsi sanitari e i carabinieri di Luino che hanno poco dopo rintracciato l’aggressore, fermato.

La vittima dell’aggressione è stata accompagnata in ospedale, per fortuna la ferita non si è rivelata grave, soccorsa anche la donna sotto shock per quanto accaduto davanti ai suoi occhi.

La posizione dell’aggressore è al vaglio dell’autorità giudiziaria.