Luino, blitz in casa di uno spacciatore: cocaina nel wc e calci e pugni ai militari

LUINO – Arrestato dai carabinieri di Luino un giovane di 26 anni, già noto alle forze dell’ordine per attività di spaccio in alcune zone della città. I militari hanno effettuato una perquisizione nell’abitazione, il giovane ha cercato di disfarsi della cocaina gettandola nel wc ma gli uomini dell’Arma lo hanno fermato.

Il ventiseienne ha però reagito colpendo con calci e pugni i militari che hanno riportato lievi traumi e ferite. Quindi per lo spacciatore è scattato l’arresto per detenzione di sostanze stupefacenti, ai fini dello spaccio, e resistenza a pubblico ufficiale. L’arresto è stato convalidato in Tribunale a Varese, il giudice ha disposto l’obbligo di firma e l’obbligo di dimora.