Luigi Tripodi, coordinatore Uil a Legnano: tutela lavoratori e salute

È Luigi Tripodi, 58 anni, proveniente dalla Uil trasporti, il nuovo coordinatore confederale Uil per il territorio Legnano-Magenta-Abbiategrasso, area che comprende circa 300mila abitanti. Tripodi ha fatto il suo esordio venerdì in occasione della conferenza stampa di presentazione alla quale ha preso parte anche il segretario regionale generale, Enrico Vizza. "Uil Lombardia intende rilanciare la presenza e l’azione della organizzazione sindacale nei luoghi di lavoro al fianco delle categoria dell’Alto Milanese – è stata la prima dichiarazione d’intenti di Tripodi, che prende il posto di Stefano Dell’Acqua –. Lavoreremo per garantire da un lato, la necessaria assistenza presso le nostre sedi sindacali tramite i nostri servizi e le nostre categorie, dall’altra contribuendo, unitamente a Cgil e Cisl al confronto con le istituzioni territoriali per la realizzazione di progetti volti alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e al raggiungimento di condizioni dignitose lavoratrici e lavoratori".

Luigi Tripodi, legnanese per nascita e residenza, arriva dalla Categoria Uiltrasporti per la quale ha lavorato, inizialmente in qualità di segretario organizzativo di Varese nel Trasporto aereo presso l’Aeroporto Malpensa; negli ultimi anni, in qualità di segretario regionale con delega al Trasporto Merci, ha operato nell’intera Lombardia.P.G.