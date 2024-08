Luci sui campi di sabbia, scattano le grandi sfide di beach volley

Come alle Olimpiadi: anche a Gallarate si giocherà a beach volley e i campi con la sabbia sono pronti. Conto alla rovescia per l’avvio dell’impianto, l’appuntamento è per giovedì 8 agosto all’Insubria Beach Arena, creata all’interno dell’ex centro sportivo di via Vigorelli. Si tratta di campi unici in zona, che permetteranno all’utenza di usufruirne durante tutto l’anno. Dunque il prossimo giovedì dalle 9 alle 19 per l’intera giornata sarà possibile utilizzare gratuitamente gli spazi di gioco e dar vita ad appassionanti sfide. La realizzazione dei nuovi campi rientra nel progetto di recupero di un’area sportiva che da tempo era in disuso che consente di ampliare l’offerta sportiva per il quartiere.

Sono previsti infatti 4 campi da beach volley-beach tennis, 3 da green volley ( su erba sintetica), 2 da mini beach volley, un sala polifunzionale,un’area aggregativa e un locale per servizi sanitari collegati alle attività sportive. Appuntamento dunque per l’inaugurazione l’8 agosto, il taglio del nastro alle 19 con aperitivo e dj set. Nei giorni scorsi il sopralluogo del sindaco Andrea Cassani che ha detto: "Speriamo davvero che torni in vita questo centro sportivo. Una parte del vicinato è contenta di non dover più convivere con una struttura abbandonata che era presa di mira dai vandali".

Situazione dunque decisamente cambiata e destinata a migliorare ancora quando sarà completa l’offerta di attività sportive nell’impianto riqualificato, gestito ora dall’Insubria volley, società radicata nel territorio e specializzata in strutture sportivo-ricreative da beach volley. E si comincia con il beach volley, con le sfide sulla sabbia che tanti appassionati gallaratesi attendevano, il loro sogno non è rimasto nel cassetto ma è realtà.

Rosella Formenti