Lonate Pozzolo, due mamme gatte e quattro micetti abbandonati a bordo strada: salvati da due ciclisti “angeli”

Lonate Pozzolo – Anche gli animali hanno i loro “angeli custodi”. Sei mici, due gatte e quattro cuccioli appena nati, li hanno trovati in due ciclisti che ieri a bordo strada hanno notato uno scatolone abbandonato. Insospettiti, si sono fermati e all’interno hanno trovato i sei felini, che poi hanno affidato ad una famiglia di passaggio in auto che li ha portati al gattile.

A segnalare l’episodio sono i volontari dell’associazione Cat Village Onlus di Lonate Pozzolo che ricordano “abbandonare è un reato” e lanciano un appello rivolto a chi potrebbe aver visto chi ha abbandonato quelle povere bestiole invitandolo a contattarli. In un post sulla pagina social raccontano l’accaduto. Nello scatolone, scrivono, c’erano “due gatte adulte, mal tenute, una delle quali aveva appena partorito quattro piccoli”. “Questa è la fiera dell’orrore, signori. Noi vogliamo essere volontari ed arrivare dove le istituzioni non riescono. Qui stiamo finendo a fare da paracadute agli incivili. Prima non sterilizzi, poi abbandoni. E abbandoni nel peggiore dei modi. Senza nemmeno il coraggio di farti vedere. Quindi chiediamo aiuto per creare cultura e sensibilizzazione verso il rispetto degli animali, la sterilizzazione, il non abbandono”.

Ora i sei mici sono accuditi dai volontari, le loro condizioni monitorate dal veterinario, si meritano una famiglia, amici veri per tutta la vita.