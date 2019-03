Lonate Palazzolo (varese), 2 marzo 2019 – Due giorni di chiusura il 19 e 20 marzo prossimi per il ponte di ferro di Oleggio, struttura che collega Lonate Pozzolo con il Novarese. Il provvedimento è stato deciso dalla Provincia di Novara, competente per l’intera lunghezza dell’infrastruttura, per verificarne lo stato. Il ponte ha più di cento anni, fu realizzato con due anni di lavoro, tra il 1887 e il 1889, e collaudato nell’agosto 1890. Vide la luce grazie alla legge del 23 luglio 1881 relativa alle Opere statali straordinarie e urgenti. Struttura importante, ancora oggi strategica e trafficata. Anzi, il numero dei veicoli che lo percorrono è molto aumentato in relazione alla presenza del grande scalo di Malpensa.

Ma gli anni sono tanti, ben 130, e quindi i controlli sulla sua tenuta sono utili e indispensabili per garantire la sicurezza di chi lo percorre. Un ponte che riuscì a superare indenne anche i bombardamenti della seconda guerra mondiale. Nei giorni 19 e 20 marzo dunque stop alla circolazione, mentre saranno al lavoro i tecnici per le verifiche. La scorsa estate, nel mese di agosto, dopo il tragico crollo del ponte Morandi a Genova, l’attenzione fu rivolta alle strutture presenti nel territorio, tra le quali appunto il ponte di Oleggio per il quale il sindaco di Lonate Pozzolo Nadia Rosa chiese un sopralluogo.

«Effettuammo una visita congiunta con la Provincia di Novara - ricorda - Emerse che non c’erano problemi. Ora i controlli a cui sarà sottoposto questo mese saranno importanti per darci ancora più sicurezza». La struttura sarà chiusa al traffico, la Provincia di Novara ha già contattato la Provincia di Varese che con Anas provvederà agli interventi sulla viabilità lungo le arterie che portano al ponte sul Ticino e alla segnaletica che informerà gli automobilisti della chiusura temporanea del ponte. «Chiediamo ai cittadini di tollerare questi due giorni di disagio – dice il sindaco Rosa – poi saremmo tutti più sicuri». Sul territorio di Lonate Pozzolo sarà collocato un cartello all’altezza della rotatoria in via Vittorio Veneto (poco prima della discesa verso il Ticino) che indicherà il divieto di transito mentre sarà chiusa via Verga.