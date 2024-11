Lo swing energico di Cisi chiude “Eventi in Jazz“

Si chiude con un appuntamento speciale “Eventi in Jazz“, la rassegna organizzata dall’associazione Area 101 Aps con la direzione artistica di Mario Caccia e il sostegno dei Comuni di Busto Arsizio e Castellanza.

Venerdì alle 21 il Cinema Teatro Dante di Castellanza ospita l’esibizione della Verdi Jazz Orchestra, composta dagli studenti del Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano e diretta dal maestro Pino Jodice, che ha maturato collaborazioni prestigiose con musicisti del calibro di Joe Locke, Dave Douglas, John Surman, Paolo Fresu, Flavio Boltro, Tullio De Piscopo, Elliot Mason, Marshall Gilkes e molti altri. A condividere il palco con la VJO in qualità di special guest Emanuele Cisi, sassofonista di caratura internazionale dotato di un suono personale e ricercato e di un approccio energico, uniti a una profonda conoscenza della tradizione e a uno spiccato senso della melodia e dello swing.

Nella sua carriera Cisi ha suonato in tutto il mondo con artisti quali Clark Terry, Nat Adderley, Sting, Benny Golson, Billy Cobham, Branford Marsalis, Joe Lovano, Enrico Rava, Paolo Fresu, Enrico Pieranunzi. A Castellanza verrà presentato l’album “Flying over the clouds“, realizzato dalla VJO e pubblicato dall’Abeat Records con il contributo di Siae e ministero della Cultura.

Afferma Pino Jodice, che insegna Composizione Jazz al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano: "In questo lavoro ci sono, oltre ai due miei pezzi “Flying over the clouds“ e “Swaying“, brani molto ispirati e originali di Monique Chao, Francesco Spinazza e Marco Battigelli, miei studenti al Conservatorio e tutti finalisti o vincitori di concorsi internazionali".

Christian Sormani