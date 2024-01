Lite fra donne. In due finiscono all’ospedale

Se le sono date di santa ragione finendo al pronto soccorso entrambe. Una parola di troppo, i fumi dell’alcol e nella notte è scoppiata una lite tra donne, terminata al pronto soccorso dell’ospedale di Legnano. E’ quanto avvenuto tra mercoledì 17 e giovedì 18, in via San Clemente, poco prima delle 2.30, quando si è verificata una rissa tra una 32enne e una donna di un anno più vecchia. Dalle male parole allo scontro fisico è stato un attimo, anche grazie all’alcol e a qualche bicchiere di troppo. Sul posto l’ambulanza della Croce Rossa e i carabinieri della locale stazione che hanno prima diviso le due contendenti, poi hanno aiutato i medici. Le due se la caveranno con qualche escoriazione, ma nulla di più. A novembre a Legnano una discussione tra donne poi degenerata si era conclusa con un pugno e poi un bicchiere lanciato contro la contendente e giunto a destinazione in un bar di via Palestro. Ch.S.