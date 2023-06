Lisanza, gru al lavoro sul lago Maggiore per recuperare la barca degli 007 affondata

Lisanza (Varese) – Sono cominciate nella mattina di oggi venerdì 9 giugno le operazioni di recupero dell’imbarcazione "Good… uria”, naufragata domenica 28 maggio di fronte alle coste di Lisanza, sul lago Maggiore. Nell’incidente hanno perso la vita Anna Bozhkova, moglie del proprietario della barca Claudio Carminati, Claudio Alonzi, Tiziana Barnobi e Erez Shimoni.

Nel punto in cui l’house boat è affondata è al lavoro una grande gru, trasportata su una chiatta galleggiante, il cui argano aggancerà il relitto per riportarlo a terra e consentire poi le analisi disposte dalla procura di Busto Arsizio che indaga per omicidio colposo e naufragio colposo Claudio Carminati.

A bordo dell’imbarcazione, lunga 16 metri e battente bandiera Slovena, al momento del disastro erano presenti 25 persone, 21 delle quali appartenevano ai servizi d’intelligence: le stesse vittime era del servizio segreto italiano e israeliano. Le versioni ufficiali parlano di una festa di compleanno a bordo, le indagini in corso stanno anche cercando di capire quale fosse la reale motivazione dell’incontro in mezzo al lago Maggiore.