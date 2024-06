Lavori sulla linea ferroviaria Gallarate-Malpensa: nuovo binario da luglio

Casorate Sempione (Varese) – Prosegue il cantiere del nuovo collegamento ferroviario tra il Terminal 2 dell’aeroporto di Malpensa e la linea ferroviaria del Sempione, il progetto si sta sviluppando in queste settimane con i lavori di costruzione di tutte le gallerie e le trincee previste, a partire dalle strutture al di sotto del sedime aeroportuale fino ad arrivare all’interconnessione con la tratta di Rfi del Sempione. Quindi partendo dalla stazione di Malpensa T2, sono in fase di realizzazione le strutture di copertura della galleria artificiale lunga 310 metri. Nel corso di questa settimana si comincerà dall’imbocco a lato sud la costruzione delle strutture ad arco della successiva galleria naturale, lunga 385 metri.

In direzione di Gallarate-Casorate Sempione prosegue invece l’intervento della galleria artificiale lunga 65 metri, con il contemporaneo completamento delle opere necessarie allo spostamento del binario pari di Rfi, la cui attivazione è prevista per il prossimo 22 luglio. I lavori sono realizzati da Salc Spa.

Nel dettaglio il collegamento ferroviario tra il Terminal 2 dell’aeroporto intercontinentale di Milano Malpensa e la linea Rfi del Sempione avrà una lunghezza di circa 4,6 km di nuovo tracciato verso Gallarate più 1,1 km di raccordo verso Casorate Sempione, il tempo previsto di percorrenza tra il T2 e Gallarate sarà di 7 minuti.

Il progetto, promosso da Ferrovienord in partnership con Sea, rappresenta il completamento dell’accessibilità ferroviaria da Nord a Malpensa, e fa parte, in ambito Ue, del cosiddetto "Global Project" Malpensa T1 – Malpensa T2 – linea Sempione, del quale è attivo il collegamento ferroviario in aeroporto tra i terminal T1 e T2. La realizzazione di questa opera permetterà dunque di potenziare gli itinerari verso l’area di Milano. L’aeroporto diventerà così un nodo di interscambio con servizi ferroviari di breve e medio raggio, ad alta velocità e transfrontalieri, l’attivazione è prevista per dicembre 2025.

L’investimento è di 257.553.700 euro, ai 211.340.000 euro inizialmente previsti e già finanziati, il Governo italiano, con il DPCM 8 settembre 2023 (Piano complessivo delle opere olimpiche), ha aggiunto un finanziamento di 46.213.700 euro come "adeguamento prezzi", ossia per coprire i rincari dei materiali rispetto al momento in cui la gara d’appalto è stata bandita. Va ricordato che l’opera fin dall’inizio è stata contestata dai comitati e dagli ambientalisti per il pesante impatto ambientale. Il progetto avanza, in vista dell’attivazione del servizio del nuovo collegamento nel dicembre 2025.