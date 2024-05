L’importanza della prevenzione, ciclo di incontri con gli esperti

Si chiama "La salute in un talk" la prima edizione di un ciclo di cinque incontri gratuiti dedicati alla prevenzione, che prenderà il via a giorni e terminerà a novembre, con gli specialisti di Humanitas Mater Domini e Centri medici Humanitas Medical Care. "Per noi è importante essere un punto di riferimento per Castellanza e per il territorio, perché la cultura della salute non ha confini", afferma Alex Carini, ad di Humanitas Mater Domini. Gli incontri (è richiesta l’iscrizione) saranno in Biblioteca civica e all’Istituto universitario Carolina Albasio. "Collaborare con le istituzioni e le associazioni che operano in ambito sanitario, per offrire interventi di prevenzione, attraverso screening e conferenze, è uno degli obiettivi della nostra amministrazione", dichiara il vicesindaco Cristina Borroni.

Si inizia giovedì, in biblioteca (piazza Castegnate 2) dalle 20.30 alle 21.30, con il "Corso di primo soccorso. Cosa fare nel caso di emergenze sanitarie, malori o incidenti". S.V.