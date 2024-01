L’impegno del sindaco: "Pronti a far fronte ai nuovi bisogni sociali"

L’augurio di buon anno ai concittadini, ma anche un’occasione per stilare un bilancio sulle attività dell’ultimo anno e più in generale dall’inizio della legislatura, cominciata nell’autunno del 2020 con la vittoria ai danni dei candidati di centrosinistra e centrodestra. Il sindaco di Laveno Mombello Luca Santagostino ha scelto la pagina Facebook dell’amministrazione comunale per un videomessaggio di inizio anno, in cui si è soffermato sui temi di più stretta attualità legati all’azione amministrativa. Un saluto iniziato con una riflessione sulla complessa situazione a livello internazionale, le cui ripercussioni si sentono anche in ambito locale. "Noi amministratori – ha detto il primo cittadino – dobbiamo fare fronte ad un’aumento dei bisogni sociali indotti dall’incremento del costo della vita, dagli oneri per la gestione dei servizi e delle opere pubbliche. Nonostante questo difficile momento nel solo 2023 l’amministrazione Civitas ha speso 200mila euro in più rispetto all’anno precedente per interventi nell’ambito sociale".

Quindi ha allargato lo sguardo all’intera legislatura. "Dal 2021 al 2023 c’è stato un progressivo aumento di risorse nel sociale, con un incremento medio del 19% rispetto al triennio precedente 2017-2019. Nel triennio di amministrazione abbiamo anche fatto fronte a ingenti debiti ereditati dal passato, sottraendo dagli investimenti pubblici oltre 3 milioni di euro per pagare spese pregresse e fare fronte a possibili perdite in cause civili". Circostanze economiche sfavorevoli che non hanno però frenato l’azione della giunta, come ha voluto sottolineare il sindaco. "Anche nel 2023 abbiamo investito più risorse nella valorizzazione del nostro Comune, abbiamo aumentato quelle per il sostegno al turismo, per la cultura e lo sport, abbiamo sostenuto le iniziative del consiglio comunale dei giovani, le attività commerciali e abbiamo realizzato nuovi investimenti per rendere ancora più attrattivo e gradevole il nostro magnifico paese".

Infine l’auspicio per il 2024. "Sarà un’altra occasione per mettere a disposizione della comunità il lavoro di squadra che contraddistingue il nostro progetto civico. Grazie al supporto ed impegno di molti volontari e associazioni del territorio assieme ai collaboratori comunali affronteremo quest’anno con entusiasmo".

Lorenzo Crespi