L’evento a Busto Arsizio. I Servizi educativi si presentano alla città

Mercoledì prossimo si celebra in tutto il mondo la Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, ricorrenza che richiama i principi sanciti nella Convenzione dei diritti fondamentali del 1989, adottata dall’Onu, che per prima ha riconosciuto i bambini appunto come aventi diritti civili, sociali, politici, culturali ed economici. L’Amministrazione comunale di Busto Arsizio, in collaborazione con il Coordinamento Pedagogico Territoriale, con l’avvicinarsi della Giornata internazionale propone l’evento “Educhiamo in città: i Servizi educativi zero-sei anni si presentano” che si terrà sabato dalle 10 alle 17 nelle sale gemelle del Museo del Tessile.

Anche quest’anno i Servizi educativi zero-sei anni (nidi, sezioni primavera e scuole dell’infanzia) si riuniscono in un unico luogo per rimarcare il ruolo centrale sul territorio, dove offrono percorsi di grande qualità, con attenzione al benessere e alla crescita del bambino per accompagnarlo alla scoperta del mondo. Obiettivo, offrire un modo diverso per conoscere gli spazi, i progetti educativi riservati ai bambini e il personale che li accompagnerà nella crescita. "Una giornata che metterà in evidenza l’importanza delle istituzioni scolastiche dedicate alla prima infanzia per la crescita dell’individuo – afferma l’assessore alle Politiche educative Chiara Colombo – Gli insegnanti fanno scoprire ai bambini non solo il sapere ma soprattutto il saper essere, pongono le basi per la costruzione dell’anima e lo fanno con passione e professionalità. In evidenza anche la grande collaborazione che si è instaurata tra le scuole e tra le scuole e il Comune, permettendo a tutti i genitori di trovare posto per i propri figli".

Il programma della giornata prevede l’allestimento da parte di ogni Servizio educativo di uno stand per presentare il proprio progetto anche in vista dell’apertura delle iscrizioni per l’anno 2025-2026, nonché l’organizzazione da parte di alcuni genitori di laboratori d’intrattenimento: percorsi di psicomotricità, trucca e pettina bimbi, la costruzione dell’Arca di Noè con tanto di pony grazie al progetto “Aut Out”. E poi attività artistiche e laboratori espressivi a cura dell’associazione L’Oblò, letture animate, atélier di pittura, yoga, consulenze educative gratuite a cura della coop sociale “Davide Onlus”.

