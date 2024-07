Lettera al prefetto contro l’asilo nido

No alla realizzazione del progetto del nuovo polo scolastico per l’infanzia (0-6 anni) che l’amministrazione comunale intende costruire nella zona di via Lazio. I residenti hanno scritto una lettera al prefetto di Varese Salvatore Pasquariello (nella foto) illustrando la situazione e i motivi della loro opposizione. Si legge nella lettera: "Siamo un gruppo di residenti di via Lazio, in Cassano Magnago, fortemente preoccupati per l’iniziativa intrapresa dalla nostra amministrazione comunale per realizzare, sulla nostra via, un nuovo Polo per l’infanzia". "I motivi della nostra preoccupazione - spiegano - sono molteplici, innanzitutto c’è il problema dell’aggravamento delle condizioni di rischio idraulico sia nella zona scelta per il nuovo Polo dell’infanzia che in tutto il territorio circostante, nella fascia di 150 m dal torrente Tenore e oltre, che mette a repentaglio l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana. Infatti, questa porzione di territorio si trova all’interno di una delle tre aree della Provincia di Varese classificate come Aree a Rischi Significativo di Alluvioni (ARS). Con il nuovo Polo per l’Infanzia il numero delle persone presenti in aree con rischio idraulico R4 molto elevato aumenterà".

Quindi chiedono se sia "ammissibile un finanziamento del Pnrr di 4.225.000 di euro per opere la cui presenza sul territorio induce un aggravamento del rischio idraulico" e di verificare "la regolarità del cambio di destinazione d’uso da area a verde pubblico ad area edificabile", per la fascia dove sarà realizzato il progetto. R.F.