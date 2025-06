L’estate in città tra musica e cultura

Presentato il calendario di BA Estate, il programma di eventi in città nei mesi estivi. Da questo mese e fino a settembre è proposta una rassegna ricca di iniziative, coordinata dall’Amministrazione comunale, che accontenterà tutti i gusti e tutte le età. Al momento comprende circa 150 eventi, tra cui, oltre alle iniziative culturali e sportive, serate di musica e intrattenimento, eventi sociali, appuntamenti istituzionali, che saranno realizzati con la collaborazione e il coinvolgimento di decine di associazioni ed enti.

Gli spazi urbani interessati dagli eventi saranno molti, sia in centro sia nei quartieri, nel programma le quattro cene in piazza (in piazza Vittorio Emanuele II per la patronale) e nei quartieri (San Michele, Borsano, Sacconago, Beata Giuliana). Come da tradizione nelle serate del giovedì tanta musica, esibizioni di ballo e spettacoli di danza a cui potrà partecipare il pubblico in maniera attiva e negozi aperti.

Nel calendario avrà una parte significativa la cultura, con gli appuntamenti dedicati alla letteratura il martedì in Biblioteca, alla musica il venerdì e al cinema il sabato (luglio e agosto), tra le novità una nuova rassegna culturale è BA Rock, che si svolgerà il 14 e il 15 giugno nel parco del Museo del tessile a cura di Concertare.

Da domani invece il via fino al 15 giugno della Festa della pizza, 16 le pizzerie cittadine che proporranno anche la Pizza Busto: metà calzone con ripieno a sorpresa e metà pizza bianco-rossa (mozzarella & pomodoro – i colori della città).

Ros. Fo.