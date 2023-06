Legnano, arriva il 104° defibrillatore automatico, uno ogni 570 abitanti

E fanno 104: con l’ultima postazione Dae inaugurata in via Ponchielli, è il numero di defibrillatori automatici disseminati a Legnano, capaci di costituire una rete di pronto intervento che ha pochi eguali e che può contare su un defibrillatore ogni 570 abitanti nel territorio cittadino. Prosegue così il progetto salvavita che da anni viene portato avanti nell’Alto Milanese da Mirco Jurinovich, presidente di Sessantamilavitedasalvare, associazione che si batte non solo per la cultura del defibrillatore come strumento capace di intervenire, appunto, per consentire a migliaia di persone di sopravvivere, ma anche per sensibilizzare a livello nazionale ad adeguarsi, dal punto di vista normativo, a questa realtà. Il nuovo apparecchio è stato posizionato nella sua definitiva collocazione da Umberto Silvestri, presidente del consiglio comunale di Legnano. "Lo ripetiamo ormai da anni – ha spiegato una volta di più Jurinovich –: la possibilità di intervenire in modo tempestivo è fondamentale e i soccorritori che utilizzano i defibrillatori disseminati per il territorio, l’esperienza lo insegna, possono aumentare in maniera fondamentale le possibilità di sopravvivere per le persone colpite da arresto cardiaco".Paolo Girotti