Le terapie contro il dolore. Asst capofila

Oggi si celebra la XXIII Giornata nazionale del sollievo. Asst Ovest Milanese (nella foto il dg Francesco Laurelli) presenta un bilancio dell’operatività dei suoi professionisti. La gestione del dolore vede coinvolti specialisti di diversi ambiti, i medici più coinvolti sono gli anestesisti-rianimatori. Negli Ospedali di Legnano, Magenta, Cuggiono e Abbiategrasso vengono valutati circa 11.350 pazienti chirurgici all’anno, attraverso le visite preanestesiologiche. Nel 2023 sono state eseguite circa 6.280 procedure di anestesia e analgesia subaracnoidea (la cosiddetta "spinale"), circa 2.360 procedure di analgesia peridurale ed eseguiti circa 8.500 blocchi nervosi periferici a scopo antalgico postoperatorio.

Per quanto riguarda il dolore del parto, esiste un servizio sempre attivo che si occupa di informare le partorienti circa la possibilità di eseguire una partoanalgesia con tecnica peridurale. Negli scorsi 12 mesi, presso gli Ospedali di Legnano e di Magenta sono nati circa 2000 bambini: l’80% delle madri alla prima gravidanza (primipare) ha fatto la visita preanestesiologica, e a tutte è stato offerto un servizio di analgesia per poter affrontare il parto con minor preoccupazione. Nella realtà, la partoanalgesia epidurale è stata utilizzata in circa 600 parti. Alla Asst Ovest Milanese è presente un servizio ambulatoriale di terapia del dolore cronico. Ogni anno vengono eseguite nell’ambulatorio di terapia antalgica circa 2.100 nuove "prime visite", oltre a circa 16.500 visite di controllo. Quando poi per il dolore cronico non bastano i farmaci, esistono tecniche di "analgesia interventistica". Nell’arco del 2023 sono state messe in campo circa 750 procedure di macro-attività complesse legate alla terapia del dolore, 35 procedure di radiofrequenza e 33 posizionamenti di neurostimolatori.

Silvia Vignati