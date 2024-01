Le compagnie a caccia di 5.000 addetti

Le compagnie aeree si preparano alla stagione estiva con nuovi collegamenti da Malpensa dove nel frattempo le aziende aeroportuali hanno avviato la ricerca di personale da occupare nei vari servizi in vista dell’incremento di traffico. Si parla di circa 5.000 posti disponibili per i quali si cercano addetti. Intanto sono annunciati nuovi collegamenti con le mete vacanziere, in particolare easyJet e Ryanair stanno definendo la loro programmazione con alcune novità. Gran Canaria e l’aeroporto di Sitia sull’isola di Creta sono le nuove destinazioni da e per Malpensa annunciate nei giorni scorsi da easyJet che incrementa quindi i collegamenti operativi a partire dalla prossima stagione estiva. Il volo diretto da Malpensa per l’aeroporto cretese di Sitia sarà settimanale, ogni sabato, a partire dal 29 giugno, mentre già dal 31 marzo sarà attivo il volo, ogni domenica, con destinazione Gran Canaria. Anche Ryanair ha annunciato cinque rotte estive da Malpensa verso Atene, Budapest, Marrakech, Parigi e Tallin. Altra novità per l’estate è il ritorno di Thai Airways: a partire dal prossimo 1° luglio la compagnia tornerà a operare voli giornalieri no-stop da Milano Malpensa a Bangkok. Al momento sono 75 le compagnie operative nello scalo della brughiera che lo scorso anno è tornato al volume di traffico del periodo pre Covid, un numero destinato a crescere, punta ad esempio su Malpensa una delle più importanti compagnie dell’Asia, la giapponese Ana Group, che ha trasferito i suoi uffici proprio nello scalo varesino e che in autunno attiverà il collegamento diretto da Malpensa all’aeroporto Haneda di Tokyo.