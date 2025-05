Lavoro e disabilità. Provincia e coop stringono un patto

Diciannove cooperative del Varesotto svilupperanno forme di collaborazione con il Collocamento Mirato Disabili della Provincia per aumentare il numero di assunzioni tramite convenzioni ex articolo 14, per promuovere modelli innovativi come le “isole formative” e per favorire la conoscenza degli strumenti previsti dal piano provinciale disabili. Sono gli obiettivi di un progetto promosso da Villa Recalcati che vede come capofila Cesvip. Le azioni del network punteranno dunque a favorire sempre più l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità.

Alla firma presso la Provincia hanno partecipato ieri il consigliere provinciale Michele Di Toro, il responsabile del Settore lavoro della Provincia Francesco Maresca, la responsabile del Collocamento Mirato Disabili Raffaella Cirillo, la referente di Cesvip Lombardia Susanna Ballerio e i presidenti e direttori di 19 cooperative sociali di tipo B. Si partirà dal rafforzamento delle esperienze di inserimento lavorativo e inclusione sociale già in essere. Quindi lo sviluppo di strumenti innovativi e nuovi modelli operativi, la creazione e consolidazione di partnership profit/no-profit e la diffusione della cultura dell’inclusione con eventi di formazione e sensibilizzazione.

Le cooperative che hanno aderito rappresentano una parte consistente del mondo no profit del territorio varesino, sia in termini di fatturato (circa 22 milioni di euro nel 2023) che occupazionali (1.700 dipendenti di cui oltre 700 con disabilità). Le cooperative del network intendono fornire alle aziende un catalogo di servizi affidabile, tempestivo e differenziato, affiancando alle attività tradizionali della cooperazione (manutenzione e gestione del verde, servizi di assemblaggio e confezionamento) anche servizi innovativi in ambito digitale, del facility management, food & beverage, clothing e welfare aziendale. Il progetto prevede la realizzazione di un sito di facile accesso che dia visibilità all’offerta del network.