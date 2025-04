Lavoro domenicale, la battaglia in tribunale

È stato depositato presso il Tribunale di Busto Arsizio il primo ricorso con 45 lavoratori di Mle (Malpensa logistica Europa), che chiedono il riconoscimento della maggiorazione per tutte le giornate lavorate di domenica. A comunicarlo è la Cub Trasporti Malpensa – Linate che annuncia: "A breve seguiranno anche la raccolta di adesioni e la presentazione delle cause per tutte le aziende dell’handling di Malpensa e Linate". Scrive in un comunicato diffuso ieri: "I salari arretrano, erosi dall’inflazione, perdono valore, privati di un meccanismo di recupero automatico e falcidiati nei contratti nazionali che prevedono aumenti dei soli 5-6%, a fronte di una inflazione che ha inflitto perdite negli ultimi anni di oltre il 17-18%".

Continua Cub Trasporti: "Il comparto del trasporto aereo-aeroportuale e del suo indotto è un settore in continua espansione, aumenta il traffico passeggeri e merci, aumentano gli investimenti per le armi, in un baleno hanno deciso di trovare 800 miliardi di euro, da destinare alle armi mentre in Italia per la Sanità, la Scuola, i Trasporti, le risorse non si trovano e si continuano a tagliare i servizi essenziali".

La sigla sindacale richiama quindi l’attenzione sulla situazione dei lavoratori in aeroporto: "Basterebbe poco per scoprire in che condizioni si lavora sulle piste degli aeromobili, negli scali, nell’indotto e talvolta anche a bordo degli aeromobili".

Quindi dopo aver vinto "i ricorsi per i risarcimenti ai lavoratori" riguardanti il mancato lavaggio dei dispositivi di protezione da parte delle aziende, la Cub Trasporti è ora a fianco dei dipendenti di Mle, sono 45, che hanno presentato al Tribunale di Busto Arsizio il primo ricorso per: "il riconoscimento delle maggiorazioni del lavoro domenicale che la Cassazione riconosce come giusto compenso per il sacrificio di lavorare la domenica".

La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza del 10/12/2024, ha stabilito che al lavoro domenicale va riconosciuta una indennità aggiuntiva. La Cub Trasporti rivendica quindi il pagamento delle maggiorazioni domenicali per i lavoratori di tutti gli aeroporti italiani e dell’intero comparto aereo-aeroportuale. Annunciato per il 9 aprile indetto da Cub Trasporti lo sciopero nazionale dalle 10,30 alle 14,30 del comparto aeroportuale e dell’indotto.

Ros.Fo.