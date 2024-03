Lavori urgenti nel sottopasso. Oggi arriva il senso unico

Dopo la chiusura del marciapiede lato nord nelle ultime 48 ore e i lavori in notturna oggi venerdì 15 marzo il sottopassaggio di via Primo maggio sarà percorribile solo in ingresso ossia in direzione di piazza Cadorna. Il provvedimento è stato reso necessario dalla necessità di completare i "lavori urgenti, imprevedibili e improrogabili di rimozione di lastre pericolanti nel sottopassaggio del ponte ferroviario". Il problema è stato scoperto dai sopralluoghi realizzati negli ultimi giorni da Ferrovienord.

In sostanza oggi dalle 9 alle 17 via Primo Maggio (tratto tra Corso Italia e via Legnanino) avrà un senso unico di circolazione in direzione piazza Cadorna. Chi percorre corso Italia in direzione via Varese avrà divieto di accesso con obbligo di proseguire in direzione via Diaz / via Cantore o via Diaz / viale Rimembranze. Sarà necessario fare attenzione anche per chi si sposta a piedi e per eventuali modifiche alle fermate del trasporto pubblico. Si tratta di un intervento che deve essere uscito urgentemente per cui ieri sera la polizia locale ha emesso un’ordinanza urgente.