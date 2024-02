Lavori al parco di via Dell’Acqua. Il ribasso finanzia il secondo lotto

Nei giorni scorsi è stato firmato il contratto d’appalto dei lavori del parco di via Dell’Acqua, che vedrà la sistemazione di tutta la zona verde esterna. L’importo dei lavori è di circa 650mila euro. "La procedura d’appalto ha garantito un buon ribasso che sarà utilizzato per il secondo lotto, che vedrà il completamento della zona attrezzata al fianco della biblioteca, al fine di garantirne l’utilizzo nel periodo estivo per le future manifestazioni, a seguito della nuova e rinnovata struttura" spiega il sindaco Nuccia Berra. I lavori partiranno entro fine febbraio ed è prevista la conclusione per la fine del 2024 con operazioni in continuità con il progetto che riguarda anche il recupero della galleria Grassi. Per l’area di accesso all’incrocio tra via Marelli e via Matteotti, il progetto prevede il rifacimento della pavimentazione esterna al parco e la sostituzione dell’isola di terra attualmente presente con una fontana a raso pavimentata in pietra. Il parcheggio attualmente presente nell’area che costeggia via Marelli “raddoppierà“, arrivando a 31 posteggi di cui due per disabili. Ch.S.