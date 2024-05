Lavori al parco acquatico. Per vasche e impianti via alla riqualificazione

L’amministrazione comunale di Lavena Ponte Tresa ha concluso positivamente il procedimento per l’affidamento del parco acquatico comunale alla società sportiva Arona Active, che fa parte del gruppo Sport Club 12. L’affidamento prevede una gestione di 18 anni con importanti lavori di riqualificazione che verranno realizzati e sostenuti dalla società sportiva, specializzata nella gestione di impianti pubblici. Lo ha annunciato il sindaco Massimo Mastromarino nel presentare gli eventi per l’estate nel centro in riva al Lago di Lugano. Il progetto di riqualificazione del parco acquatico prevede interventi che verranno eseguiti a partire già da quest’anno, come riapertura e rimessa in funzione della vasca tuffi; rifacimento della pavimentazione dei piani vasca; riverniciatura dei muri esterni e interni; manutenzione straordinaria degli impianti di filtrazione delle vasche; rimessa in funzione dei pannelli solari per un migliore efficientamento energetico.

Il parco acquatico riaprirà al pubblico l’8 giugno prossimo con le prime importanti migliorie, con le opere che verranno completate progressivamente durante la stagione e negli anni a venire. A fine giugno partiranno i corsi di nuoto e le lezioni private per bambini, ragazzi e adulti e potranno riprendere anche le attività subacquee nella vasca dedicata. "Questo accordo - ha commentato il primo cittadino - rappresenta un ulteriore tassello nella gestione virtuosa del patrimonio comunale e in particolare degli impianti sportivi". Una notizia importante per i residenti del comune e dei centri limitrofi ma anche dei tanti turisti che frequentano l’area. La scorsa estate sono stati 950 i visitatori di 19 nazioni diverse che hanno fatto tappa all’infopoint sul lungolago: quasi tutti sono interessati al turismo sportivo e alle esperienze outdoor, tra le attività sull’acqua, la bicicletta, le passeggiate e il cammino della Via Francisca, la cui parte italiana prende il via proprio dal centro di confine. Sarà particolarmente ricco il programma di iniziative culturali per l’estate 2024, con alcune conferme importanti come la tradizionale Festa Italo-Svizzera di metà luglio, con il clou sabato 13 con i fuochi d’artificio.

Novità di quest’anno la prima edizione dei "Fashion Days", con la moda protagonista il 24 e 25 agosto.