Incidente al passaggio a livello tra Laveno Mombello e Cittiglio: possibili disagi alla circolazione dei treni

Laveno Mombello (Varese) – Incidente al passaggio a livello tra Laveno Mombello e Cittiglio, temporaneamente sospeso il traffico ferroviario nella zona con forti disagi. Le autorità competenti si stanno dirigendo sul luogo dell’incidente per gestire la situazione. Secondo una prima ricostruzione un veicolo ha urtato le sbarre, danni al mezzo e alla struttura, non sono stati segnalati feriti. L’impatto ha reso necessario il completo blocco del traffico ferroviario per consentire gli interventi dei vigili del fuoco e dei tecnici e riportare al più presto la situazione alla normalità. Nel frattempo, si consiglia ai pendolari e ai viaggiatori di tenere conto di possibili ritardi e cambiamenti degli orari delle corse dei convogli. Non è la prima volta che il passaggio a livello è urtato da un veicolo.