Laveno Mombello, anziano solo si sente male in casa: trovato tre giorni dopo grazie alla vicina

Laveno Mombello (Varese) – Quando il vicinato è davvero “buon vicinato” ed è importante soprattutto per le persone anziane. Ne sa qualcosa l’anziano di 75 anni che nei giorni scorsi a Laveno Mombello si è sentito male in casa, nessuno che potesse aiutarlo e lui in condizioni di non essere in grado di chiamare i soccorsi. È rimasto bloccato per tre giorni, fino a ieri, quando i suoi lamenti sono stati avvertiti dalla vicina di casa che ha immediatamente lanciato l’allarme chiedendo l’intervento dei soccorritori.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e gli operatori sanitari del 118. Sfondata la porta dell’abitazione i soccorritori hanno trovato l’anziano a terra, impossibilitato a muoversi, quindi dopo aver prestato le prime cure è stato trasportato al pronto soccorso per accertamenti. Grazie alla vicina di casa che per fortuna ha sentito i lamenti il peggio è stato evitato, intanto le condizioni del 75enne stanno migliorando.

Dunque importante il “buon vicinato”, ancora più importante in queste settimane in cui gli anziani sono ancora più soli nelle città e nei paesi, che si svuotano per ferie: dare un occhio, controllare che i “nonni” vicini di casa non abbiano problemi, che non ci siano segnali che sono campanelli d’allarme è un gesto di attenzione sociale e di grande umanità.