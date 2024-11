L’auto vola nel fiume. Due ragazzi ventenni salvati da un coetaneo

Poteva andare decisamente peggio ai due giovani, poco più che ventenni, rimasti coinvolti in un rocambolesco incidente nella notte tra venerdì e sabato a Germignaga. Erano circa le 3 quando è scattato l’allarme lungo la strada statale 344, al fianco della quale scorre il Margorabbia. L’auto con a bordo i due ragazzi improvvisamente perde il controllo e finisce la sua corsa fuori strada, superando una siepe e "volando" letteralmente nel fiume adiacente. Sono attimi di grande paura per i due giovani, ma fortunatamente in loro soccorso giunge un loro coetaneo che aveva probabilmente notato la scena.

Il giovane va subito in loro aiuto, sfidando l’acqua gelida in una notte da zero gradi sulla colonnina. Grazie al suo intervento i ragazzi riescono ad uscire dal veicolo e a trovare rifugio a riva, in attesa dell’arrivo dei soccorritori. Sul posto con un’ambulanza gli operatori sanitari, che si sono sincerati delle condizioni dei ragazzi. Per loro solo qualche ferita lieve e gli effetti dell’acqua gelata da cui riprendersi. I Vigili del fuoco di Luino invece sono intervenuti con un autogru per recuperare la carcassa dell’auto, che è stata sollevata dal fiume e riportata in superficie.

L.C.