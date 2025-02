L’Arma si rinforza: sono già operativi 37 nuovi carabinieri

Si rinforza l’Arma dei carabinieri in provincia di Varese. Con un provvedimento del Comando Legione Carabinieri di Milano sono stati assegnati al Comando provinciale di Varese 37 nuovi carabinieri, che avendo concluso l’iter di addestramento, hanno cominciato la loro esperienza professionale. La loro assegnazione ha reso possibile rinforzare omogeneamente i molteplici presidi dell’Arma nella provincia adeguando, in maniera apprezzabile, le risorse umane alle esigenze del territorio e al bisogno di sicurezza della cittadinanza. Tra loro 10 sono le donne carabiniere, che andranno a incrementare il numero del personale femminile già in forza al Comando Provinciale di Varese. Da sottolineare che da questa settimana a Varese è stato avviato un nuovo servizio con la presenza della stazione mobile dei carabinieri nel centro cittadino sette giorni su sette, obiettivo: un maggiore controllo del territorio.

Ros.Fo.