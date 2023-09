L’Anpi di Varese ricorda il golpe in Cile di 50 anni fa

La sezione Anpi di Varese ha messo a punto un ricco programma di iniziative nella ricorrenza del cinquantesimo anniversario del golpe militare in Cile. Gli appuntamenti in ricordo dell’11 settembre 1973 sono stati presentati dal presidente Rocco Cordì. "Siamo riusciti a organizzare un bel programma: l’idea è venuta dalla sezione e abbiamo ottenuto il supporto del Comune. Non è solo l’occasione per celebrare un anniversario, ma anche per riflettere su un evento che ha segnato uno spartiacque". Gli eventi sono promossi col patrocinio comunale e in collaborazione con Cdl-Cgil Varese, associazione "Free zone", Arci, associazione 100Venti, Covo, Coop Lombardia sez. soci VareseMalnate, Giovani Dem, circoli cooperativi (Coopuf, Biumo e Belforte, Giubiano), Filmstudio90 e La cascina della poesia. "Il ricordo di un evento chiave della storia globale del Novecento meritava una giusta collocazione", ha commentato l’assessore varesino alla cultura Enzo Laforgia. Si parte lunedì 11 alle 11 con l’inaugurazione di una mostra in Sala Veratti e alle 21 in Salone Estense l’intervento del professor Massimo De Giuseppe. L.C.