Lampade a led in piazza. Il Comune risparmia e si “Illumina di meno“ Il comune di Canegrate ha installato nuove lampade a led in piazza della Pace, garantendo maggiore risparmio energetico. Il gesto simbolico di spegnere l'illuminazione pubblica in alcune zone invita alla transizione energetica. L'associazione Ambiente bici Canegrate organizza una biciclettata per promuovere uno stile di vita sostenibile.