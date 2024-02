L’allarme del sindacato per Poste Italiane. Personale ridotto e uffici a rischio chiusura

Riduzione del personale e rischio chiusura per molti uffici. Sono questi i pericoli che corre Poste Italiane sul territorio della provincia di Varese secondo la Cisl dei Laghi. Il sindacato si esprime in merito alla decisione del Governo di vendere ulteriori quote dell’azienda, e lo fa attraverso una nota firmata da Maurizio Cappello, segretario generale della Slp Cisl dei Laghi, organizzazione sindacale con la maggioranza di iscritti e di rappresentanza nelle Rsu di Poste Italiane. Il sindacato si dice pronto a mobilitare i circa 1300 addetti dei 181 uffici postali e 9 centri di distribuzione del territorio. "La svendita di Poste Italiane - dice Cappello - penalizzerà fortemente anche la provincia di Varese". La Slp ricorda il ruolo di coesione sociale che Poste garantisce in un territorio come quello del varesotto fatto di piccole realtà abbandonate da banche, negozi e servizi, dove l’ufficio postale rappresenta spesso l’unico presidio di socialità. In tanti di questi comuni ci sono oltre un centinaio di uffici postali che vedono, di fatto, la sostanziale presenza di un solo addetto. Molti di questi, dopo la precedente privatizzazione del 2015, ora sono aperti solo a giorni alterni. "Con una strada già così tracciata, nonostante le attuali rassicurazioni identiche a quelle contestate ai precedenti governi, è fin troppo facile prevedere quale sarà il funesto futuro per questi uffici, per il personale, i cittadini e le imprese, in nome degli utili da garantire agli azionisti", dice il segretario di Flp. Nei giorni scorsi si sono tenute una serie di assemblee con i lavoratori della provincia di Varese, che hanno dato mandato ai sindacati di intraprendere tutte le iniziative utili per far cambiare idea al Governo. L.C.