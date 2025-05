Bimbi autistici, il sostegno della pet therapy

Un libro per raccontare la pet therapy. L’iniziativa è dell’associazione Carolina Odv, il volume vuole valorizzare il ruolo della pet therapy nell’assistere i bambini autistici bisognosi di sostegno. L’associazione guidata dalla presidente Enza Cardinale ha deciso di lasciare un segno tangibile del proprio impegno al termine del progetto “Aut-Out”, un’esperienza biennale di interventi assistiti in classe con l’ausilio di cani e di operatori specializzati che ha coinvolto un centinaio di studenti autistici, in tutti gli istituti comprensivi di Busto. Due anni di attività raccontati nel volume dal titolo “Ci sono anch’io”. Nelle 130 pagine ci sono gli interventi da parte degli educatori cinofili che spiegano le motivazioni e il valore del loro lavoro, le parole dei responsabili del progetto che ne illustrano numeri e finalità, così come le relazioni dei docenti delle scuole primarie e medie coinvolte. Il volume sarà distribuito ad offerta libera durante le iniziative odi Carolina Odv sul territorio. Ros.Fo.