Alfa investe sul lago di Varese: otto progetti per le acque. “È un gioiello da proteggere”

Varese, 1 dicembre 2024 – Più di 5 milioni di euro per la salvaguardia del lago di Varese. Numerosi i lavori che, nel corso del 2024, Alfa, la società che gestisce il servizio idrico integrato, ha eseguito a nord della provincia con l’obiettivo di tutelare uno dei gioielli naturalistici del territorio. A Cazzago Brabbia sono in fase conclusiva i lavori per la realizzazione di una vasca di prima pioggia, finalizzata alla raccolta delle acque meteoriche, poi destinate alla depurazione. Sempre a Cazzago, in centro, è in corso un intervento di risanamento della rete fognaria. A Comabbio si sta invece realizzando un impianto di fitodepurazione. Qui, dopo averle raccolte e convogliate in un sistema di filtrazione e di dissabbiatura, le acque di seconda pioggia vengono dirottate a questo sistema di depurazione che permette la rimozione degli agenti inquinanti prima di passarle al lago.

Il cantiere di Casciago

Ad Azzate, invece, è stata estesa la rete fognaria in via Mascagni e sono stati adeguati gli scolmatori. Una vasca di prima pioggia è stata creata anche a Biandronno, per portare le acque piovane al depuratore di Gavirate. È in fase conclusiva il cantiere di Casciago: in via Maroni è stato eseguito lo sdoppiamento della rete fognaria. Nel dettaglio sono stati realizzati due nuovi tratti di fognatura paralleli di 300 metri ciascuno, destinati a raccogliere acque meteoriche e reflui fognari.

Questi ultimi saranno convogliati alla depurazione all’impianto di Gavirate, mentre le acque piovane, dopo essere passate da un disoleatore, andranno in un corso d’acqua e poi al lago. I lavori hanno permesso inoltre di spostare la rete fognaria esistente al di fuori delle proprietà private, rendendo così più facili e meno disagevoli per i cittadini le attività di manutenzione.

Il nuovo piano d’interventi

“Se nel triennio 2022 – 2024 (grazie all’atto integrativo allo schema di accordo quadro allo sviluppo territoriale Aqst, volto proprio alla salvaguardia del lago di Varese) Alfa ha messo a disposizione 7 milioni e mezzo in diversi cantieri a nord della provincia, per il 2025 è già pronto un nuovo piano di interventi - spiega la società -. Si prevede il revamping del depuratore di Gavirate per circa 3 milioni e mezzo di euro, il revamping delle vasche di prima pioggia a Varese, una a Bobbiate e una a Casbeno per un totale di circa 1.350.000 euro e interventi vari per altri 3 milioni di euro sulla rete fognaria”.