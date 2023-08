Lago Maggiore, i temporali alzano il livello di un metro: l’acqua torna sopra la media

Laveno (Varese) – Due giorni di pioggia sono bastati a far salire il livello del Lago Maggiore che era sceso nelle ultime settimane portando a limitazioni nel servizio di navigazione. Oggi dopo tre giorni l'acqua è salita di un metro. Il Centro geofisico prealpino aveva con preoccupazione sottolineato il livello di venerdì 25 agosto ad un valore di 192.62 metri.

Ieri la situazione era di 193.83 metri in costante crescita, che di fatto supera anche il livello medio (dal 1998 al 2006) di 193.64. Sale anche il livello del Lago di Varese, passato da 237.9 di venerdì a 238.09 di lunedì all’idrometro di Bodio Lomnago.

Le previsioni del Cgp di Varese: "La perturbazione responsabile del maltempo dei giorni scorsi si allontana verso Sud-Est e le correnti in quota si dispongono dai settori settentrionali. È atteso un graduale miglioramento delle condizioni meteo con giornate soleggiate e asciutte. Le temperature si mantengono stabili fino a venerdì per poi alzarsi di qualche grado". Sole e forse il ritorno dell'anticiclone africano, ma non farà più il caldo degli scorsi giorni.