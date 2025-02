L’Agenda del Verde fa boom: "In città grande partecipazione"

Un segnale importante di attenzione all’ambiente in città. Numerose le adesioni arrivate all’Agenda del Verde pulito, lo strumento di programmazione attraverso il quale l’amministrazione comunale intende coordinare le proposte di associazioni e scuole che si impegnano nella raccolta di rifiuti abbandonati sul territorio. In Comune sono arrivate 14 richieste di adesione, di cui cinque da parte di istituti scolastici e professionali che coinvolgono studenti e famiglie. "Questa è la dimostrazione che le persone a cui sta a cuore la città sono tante e possono fare tanto, non mi stanco di affermare che le associazioni danno una grossa mano al Comune in tutti i settori", ha detto il sindaco Emanuele Antonelli incontrando l i rappresentanti delle associazioni e ringraziando i cittadini pronti a collaborare in modo concreto nelle giornate che saranno organizzate per la raccolta dei rifiuti abbandonati sul territorio.

Un riferimento fondamentale nel settore è il consigliere delegato al Verde Orazio Tallarida che ha detto: "Sono tutte realtà che hanno a cuore la città e sensibilizzano le persone sul rispetto della cosa pubblica", esempi positivi con il loro impegno, la risposta civile ai comportamenti degli incivili che abbandonano rifiuti ovunque. Va ricordato che Agesp Spa, che si occupa del servizio per la gestione integrata dei rifiuti, garantirà la fornitura dei sacchi (ed eventuali contenitori carrellati) per il prelievo dei rifiuti raccolti in modo differenziato e il successivo smaltimento, concordando preventivamente i punti di raccolta e le operazioni di ritiro. Ros.Fo.