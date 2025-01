L’Adorazione del Bambino di Tucci. Capolavoro in mostra al museo

Fino al 25 gennaio al Museo della Collegiata di Castiglione Olona si potrà eccezionalmente ammirare un’opera in prestito da un collezionista privato. Si tratta de "L’Adorazione del Bambino" del fiorentino Biagio D’Antonio Tucci, messa in dialogo con il patrimonio artistico del complesso monumentale. Il tondo in mostra trova collocazione sotto la volta con la Natività affrescata da Masolino. La mostra, che ha il patrocinio di Comune e Pro loco, segue gli orari di apertura del museo.