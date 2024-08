L’addio al promoter: ricordate il suo impegno

Si sono svolti ieri mattina nella basilica di San Giovanni Battista i funerali di Luca Torno, 54 anni, consulente di marketing molto noto, organizzatore di tanti eventi, per enti e associazioni, morto domenica 25 agosto dopo essere stato soccorso e portato in ospedale. Una morte che ha suscitato sgomento in città e le cui cause saranno chiarite dall’autopsia, effettuata nei giorni scorsi. Ieri l’ultimo saluto nella basilica, amici, collaboratori, rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni, si sono stretti ai familiari in questo doloroso momento. Ha detto don Giuseppe Colombo nell’omelia: "Conosciuto professionista della comunicazione, organizzatore di grandi eventi molto belli, il Signore ricordi il bene che ha fatto alla nostra città e lo porti in Paradiso". Presenti per l’amministrazione comunale gli assessori alla Cultura Manuela Maffioli, all’Inclusione Paola Reguzzoni, al Personale Mario Cislaghi, esponenti del mondo delle associazioni cittadine come Rudy Collini di Ascom, Emanuela Bossi di Mai Paura, Ivanoe Pellerin della Lilt, Cinzia Di Pilla di Eva Odv e altre realtà con cui Torno aveva in passato collaborato. R.F.