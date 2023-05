La visita medica? Nel 2024 "Se paghi c’è posto domani"

di Graziano Masperi

Che fine sta facendo la sanità pubblica? I cittadini sono ormai costretti a rivolgersi al privato perché non ci sono alternative. Giuliana di Robecco sul Naviglio sta prenotando una serie di esami per la mamma Graziella di 69 anni. La signora comincia ad avere dei gravi problemi di deambulazione con le anche messe parecchio male. E così si è rivolta al suo medico di base per alcune impegnative. È cominciato un iter spaventoso che ha messo Giuliana di fronte a date proposte impossibili da accettare. "La visita fisiatrica me la fissavano per il mese di febbraio del 2024 – spiega – Privatamente sono 150 euro, sempre all’ospedale di Magenta. Tento di prenotare la visita dall’ortopedico e mi dicono che si va al mese di gennaio, sempre del prossimo anno. Resto senza parole perché, anche in questo caso, mi propongono quella privata sempre con lo stesso medico alla cifra di 150 euro. So che non può essere così, ma sembra che tutto venga fatto apposta". Un ritornello che si ripete. Visita con la sanità pubblica a mesi e mesi di distanza, privata pochi giorni dopo. Spesso il medico è sempre quello. E il cittadino non sa più dove sbattere la testa. "Non posso fare a meno di questi esami – continua Giuliana – Non sono esami che facciamo per divertimento. Mamma rischia seriamente di non deambulare e vorrei anche avviare l’iter per l’invalidità. Sono delusa e anche arrabbiata. Vorrei anche scrivere al Ministero della Salute per avere delle spiegazioni, ma so che sarebbe tempo perso. Ho fissato anche un’ecografia urgente, ma fino a settembre non c’è nessun posto nemmeno se è urgente. Ovviamente se vado privatamente al costo di 109 euro me la fanno mercoledì prossimo". "Fortunatamente mamma ha una buona pensione e ha la possibilità di pagare tutti questi esami. Ma per coloro che non hanno disponibilità di soldi cosa succede? Cosa accadrà per chi non potrà pagarsi le cure in futuro?".